i Gratis-Zugfahrt für 18-Jährige durch Europa pixabay.com Für alle 18-Jährigen EU verschenkt 40.000 Gratis-Zugtickets Die EU startet die nächste Runde ihres DiscoverEU-Programms: 18-Jährige können sich ab sofort für kostenlose Interrail-Tickets bewerben. Von Technik Heute 03.10.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für alle jungen Reisefans: Die EU-Kommission verschenkt im Rahmen ihres DiscoverEU-Programms wieder Tausende Gratis-Zugtickets. Wer in diesem Jahr seinen 18. Geburtstag feiert, kann sich für einen kostenlosen Travel-Pass bewerben.

Die Bewerbung läuft bereits seit 1. Oktober über das Europäische Jugendportal. Auch junge Österreicherinnen und Österreicher können teilnehmen und mit dem Gratis-Ticket bis zu 30 Tage lang Europa erkunden.

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Wie CHIP berichtet, endet die Bewerbungsfrist bereits am 15. Oktober um 12 Uhr. Insgesamt werden rund 40.000 Travel-Pässe verlost. Wer gewinnt, kann hauptsächlich mit dem Zug reisen, in manchen Fällen sind auch Busse und Fähren erlaubt.

So bewirbst du dich

Die Bewerbung ist sowohl alleine als auch gemeinsam mit Freunden möglich. Bei einer Gruppenbewerbung meldet sich ein Gruppenleiter an und erhält einen Code, mit dem sich die anderen Teilnehmer anschließen können.

Die Reise muss zwischen dem 1. März 2027 und dem 31. Mai 2028 stattfinden. Der Travel-Pass gilt für maximal 30 Tage, wobei an bis zu sieben Tagen Zugfahrten möglich sind. Wichtig: Unterkunft, Verpflegung und andere Kosten müssen selbst bezahlt werden.

Ein erfolgreiches Programm

Menschen mit Behinderung oder gesundheitlichen Einschränkungen können zusätzliche Unterstützung erhalten, etwa für eine Begleitperson.

Die Bilder des Tages i ?

Das DiscoverEU-Programm gibt es seit 2018. Seitdem wurden bereits mehr als 400.000 kostenlose Interrail-Tickets an junge Menschen aus ganz Europa vergeben.