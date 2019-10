Engländer knackt 190 Millionen Euro Jackpot

Ein Engländer tippt "5 plus 2 Richtige" und knackt den 190 Millionen Europot

Nachdem es am vergangenen Freitag neuerlich niemandem gelungen ist, bei EuroMillionen "5 plus 2 Richtige" zu tippen und damit den Europot zu knacken, ging es bei der Ziehung am Dienstagabend um unglaubliche 190 Millionen Euro.Wie die Österreichischen Lotterien in der Nacht verkündeten, geht die unglaubliche Gewinnsumme nach England. Nähere Infos über den Gewinner bzw. die Gewinnerin sind noch nicht bekannt.