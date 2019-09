Europa League: Hier landet der LASK-Gegner

Zum Europa League-Auftakt trifft der LASK am Donnerstag auf Rosenborg Trondheim. Mittwochnachmittag landeten die Norweger am Linzer Flughafen.

Donnerstagabend (18.55 Uhr) ist es soweit, feiert der LASK in der Europa League-Gruppenphase seine Premiere. Zum Auftakt wartet auf der Linzer Gugl Rosenborg Trondheim.Die Norweger landeten am Mittwoch im 14.55 Uhr (Flugnummer: EE 8423) am Linzer Flughafen. Anschließend ging es mit dem Bus ins Courtyard Marriott Hotel.Erfreuliche Nachrichten gab es für alle LASK-Fans schon vor dem Anpfiff in der Europa League. Kapitän Gernot Trauner verlängerte seinen Vertrag bis 2024. Der Innenverteidiger (27) hatte erst vergangenen November seinen Kontrakt bis 2023 verlängert.Somit wird der Vater von Zwillingen im Duell gegen Trondheim gleich doppelt motiviert agieren.