i Italien gehört zu jenen Ländern, in denen besonders viele Menschen ein Alter von mehr als 100 Jahren erreichen. Bild von stevepb auf Pixabay Vitantonio Lovallo tot Europas ältester Mann stirbt mit 112 Jahren Vitantonio Lovallo, Europas ältester Mann, ist im Alter von 112 Jahren in Italien gestorben. Von Newsdesk Heute 16.09.2026, 14:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vitantonio Lovallo, der als Europas ältester Mann galt, ist im Alter von 112 Jahren in Avigliano (Provinz Potenza) verstorben.

"Zitòn", wie er von allen genannt wurde, verbrachte einen großen Teil seines Lebens in der Landwirtschaft. Zunächst arbeitete er als Hirte und unterstützte seine Familie auf den Feldern, auf denen unter anderem Mais und Weizen wuchsen. Später verdiente er seinen Lebensunterhalt als Maultiertreiber.

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In den Ruhestand zog er sich erst in außergewöhnlich hohem Alter zurück. Selbst mit 103 Jahren brachte Lovallo seine Schafe noch jeden Morgen auf die Weide.

Nach Angaben seiner Angehörigen kümmerte er sich bis zu seinem 106. Geburtstag eigenständig um den familieneigenen Weinberg.

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Auch die einschneidenden Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts bestimmten sein Leben. Im Jahr 1936 heiratete Lovallo. Seine Ehefrau starb 2015 im Alter von 98 Jahren. Gemeinsam hatte das Paar vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter.

Einen schweren Schicksalsschlag erlebte die Familie, als einer der Söhne nur wenige Monate nach seiner Geburt an einer Hirnhautentzündung starb.

Im Zweiten Weltkrieg als Soldat an die Front

Während des Zweiten Weltkriegs musste Lovallo als Soldat an die Front. 1943 geriet er in Griechenland in deutsche Gefangenschaft. Danach wurde er im Kriegsgefangenenlager Stalag VIII C festgehalten und bis zum Jahr 1945 zur Arbeit gezwungen.

Die Landwirtschaft blieb bis ins hohe Alter ein wichtiger Teil seines Lebens. Erst vergangenen Mai zeichnete ihn der italienische Bauernverband Coldiretti anlässlich seines 80-jährigen Bestehens mit einer Medaille aus. Lovallo erhielt die Ehrung als ältestes Mitglied der Organisation.

"Mit tiefer Ergriffenheit verabschiede ich mich von Vitantonio Lovallo. Sein langes Leben, das von Einfachheit, Stärke sowie seiner Liebe zu Familie und Heimat geprägt gewesen sei, wird bei uns in Erinnerung bleiben", so Aviglianos Bürgermeister Giuseppe Mecca laut Medienangaben.

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Italien gehört zu jenen Ländern, in denen besonders viele Menschen ein Alter von mehr als 100 Jahren erreichen. 83 Prozent der über Hundertjährigen sind Frauen. Als ältester derzeit lebender Mensch Europas gilt die Britin Ethel Caterham. Sie kam am 21. August 1909 zur Welt und ist 117 Jahre alt.