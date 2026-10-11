StartseiteUnterhaltungStars
Zur Premiere vom
Zur Premiere vom "Musical & Julia" marschierten die Promis ueber den pinken Teppich. Evelyn Burdecki
IMAGO/HOFER
Döner statt Fünf-Sterne

Evelyn Burdecki: So kann man bei ihr punkten

Die 38-jährige TV-Bekanntheit verrät, was sie bei einem Date wirklich romantisch findet – und wo ein Mann bei ihr keine Chance hat.
Heute Life
Von Heute Life
11.10.2026, 19:18
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Evelyn Burdecki (38) ist immer noch auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Die gebürtige Düsseldorferin hat dabei aber ganz klare Vorstellungen, wie ein gelungenes Date aussehen sollte.

Für die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin muss es nicht das teure Fünf-Sterne-Restaurant sein. Im Gegenteil: Sie findet es viel romantischer, wenn man gemeinsam beim Döner oder im Fast-Food-Restaurant sitzt und entspannt quatschen kann.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

"Tatsächlich finde ich so was viel romantischer, als wenn man irgendwo steif in einem Fünf-Sterne-Restaurant sitzt und dann Lätzchen auf den Oberschenkeln tragen muss", erklärt die Tochter polnischer Eltern nach Angaben von TAG24.

Knoblauchfahne stört sie nicht

Auch vor einer Knoblauchfahne nach dem Essen hat Burdecki keine Angst. "Wer verliebt ist, der riecht dann auch nichts mehr", ist sie überzeugt. Außerdem wisse man dadurch, ob man wirklich den Richtigen gefunden hat – nämlich, wenn man trotzdem geküsst wird.

Auch interessant

"Knack-Popo" erwünscht: Christine (65) sucht Traummann
So sexy mit 56 – erkennst du den Eurodance-Star?
"Jacuzzi, Champagner, Rosen" – Almir sucht Mr. Right

Porsche-Fahrer ließ sie sitzen

Eine negative Erfahrung hat die 38-Jährige allerdings auch schon gemacht. Einst wurde sie von einem Mann mit einem Porsche abgeholt, doch im Restaurant bestand er auf getrennte Rechnungen – und wollte nicht einmal ihre Cola und ihren Käsekuchen bezahlen.

"Das war mir so peinlich, dass ich das erste Mal, das einzige Mal in meinem Leben, dann wirklich zusammen bezahlt habe bei einem Date", erzählt die TV-Bekanntheit. Für sie also ein klares No-Go.

red,11.10.2026, 19:18
Mehr zum Thema
Evelyn BurdeckiDatingPartnersucheLove
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote