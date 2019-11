Evelyn Burdecki zeigt sich nackt in der Badewanne

Evelyn Burdecki heizt ihren Fans ein: Auf Instagram teilte die 31-Jährige nun ein Bild von sich in der Badewanne.

Dschungel-Königin Evelyn Burdecki ist derzeit bei der "Let's Dance"-Live-Tour mit dabei und zeigt den Fans, wie gut sie ihr Tanzbein schwingen kann.In den sozialen Netzwerken hält die 31-Jährige ihre Fans immer auf dem Laufenden. So postete Evelyn am Sonntag ein Foto auf Instagram, dass ihre Follower begeistert: Die Blondine zeigte sich nämlich beim Planschen in ihrer Badewanne nackt – nur von Schaum umhüllt.