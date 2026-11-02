i Steve Ellis: Der Sänger starb im Alter von 76 Jahren an einer chronischen Krankheit. Demon Music Group Musiklegende stirbt mit 76 Er sang "Everlasting Love": Steve Ellis verstorben Steve Ellis, Frontmann der Band Love Affair und Stimme von "Everlasting Love", ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 19:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Steve Ellis, der Sänger des legendären Hits "Everlasting Love" und Frontmann der britischen Band Love Affair, ist am Freitag (30. Oktober) im Alter von 76 Jahren verstorben.

Sein Umfeld teilte dies über seine offizielle Facebook-Seite mit.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ellis wurde 1950 im englischen Edgware geboren und stand bereits mit 15 Jahren als Sänger der Band Soul Survivors auf der Bühne. Schon damals wurde US-Star James Brown auf ihn aufmerksam: "Er war phänomenal", sagte Brown 2021 dem britischen "Express".

Wie t-online berichtet, benannte sich die Band später in Love Affair um und landete 1967 mit "Everlasting Love" einen Nummer-eins-Hit in Großbritannien. Die Single verdrängte dabei sogar die Beatles mit "Hello Goodbye" von der Spitze der UK-Charts. Später wurde der Song u.a. von Sandra, Gloria Estefan oder der Boyband Worlds Apart gecovert.

Karriere über Jahrzehnte

Nach seiner Zeit bei Love Affair blieb Ellis der Musik treu. Er gründete die Band Ellis und schloss sich später der Gruppe Widowmaker an, mit der er 1976 ein Debütalbum veröffentlichte.

Auch in den folgenden Jahren blieb er als Musiker aktiv. 2018 erschien sein letztes Album "Boom! Bang! Twang!", co-produziert von Paul Weller.

Zahlreiche Kollegen würdigten Ellis nach Bekanntwerden seines Todes. Musikproduzent David Courtney schrieb: "Ich bin unendlich traurig. Meine Gedanken sind bei seiner Frau und der Familie". Blues-Gitarrist Norman Beaker, der zuletzt mit Ellis an einem neuen Album gearbeitet hatte, erklärte: "Er war ein guter Freund und hatte eine großartige Stimme."

Paul Weller gedachte seines Freundes: "Gott segne dich, Stevie. Komm gut an – meine Liebe zu dir währt für immer, ganz sicher."

Abschied mit "Everlasting Love"

Die Familie bat Fans, ihr Beileid und Erinnerungen auf seinem Facebook-Profil zu hinterlassen. Die Mitteilung endete mit den Worten "Everlasting Love" – als Hommage an Steve Ellis’ größten Erfolg.