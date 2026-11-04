i Everything But The Girl: Tracey Thorn und Ben Watt überraschen mit einem Comeback. Facebook Überraschungs-Comeback Everything But The Girl: Neues Album 2027 Auf dieses Comeback haben viele gehofft. Tracey Thorn und Ben Watt bringen im kommenden Jahr ihr elftes Studioalbum "Blue Reservoir" heraus. Von Jochen Dobnik 04.11.2026, 11:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das britische Duo Everything But The Girl kündigt für 2027 ein neues Album an.

Tracey Thorn und Ben Watt veröffentlichen am 19. Februar ihr elftes Studioalbum mit dem Titel "Blue Reservoir".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die neuen Songs sind inspiriert von ihrer überraschenden Rückkehr auf die Bühne im Jahr 2025, als sie eine ausverkaufte Konzertreihe im Londoner MOTH Club spielten. Dabei setzten sie auf einen reduzierten Sound, der an ihre Anfänge erinnert: Gitarre, Stimme und nur wenige zusätzliche Instrumente.

Wie "Classic Pop" berichtet, kehren Thorn und Watt damit zu ihren musikalischen Wurzeln zurück – bevor sie durch den Erfolg des Todd Terry Remixes ihres Songs "Missing" weltweit in den Charts landeten und daraufhin den elektronischen Weg einschlugen.

Neues Songmaterial und prominente Gäste

Das neue Album entstand Anfang des Jahres innerhalb weniger Wochen. Viele der zehn Lieder wurden auf Gitarre geschrieben, einige auf dem Klavier. Die Texte stammen überwiegend von Tracey Thorn, drei Titel von Ben Watt, ein Song entstand gemeinsam.

Die Aufnahme erfolgte im Sommer im Londoner RAK-Studio, größtenteils live.

Unterstützt wurden sie von langjährigen Weggefährten wie Rex Horan (Kontrabass) und Evan Jenkins (Schlagzeug). Fabio de Oliveira, Sohn des brasilianischen Percussionisten Bosco de Oliveira, steuerte Percussion bei.

Auch ihr Sohn Blake Watt war bei zwei Songs als Gastmusiker dabei. Thorn und Watt sind seit 1981 ein Paar, seit 2008 verheiratet.

Single erschienen, Tourtermine veröffentlicht

Die erste Single "Young and Dumb" samt Musikvideo ist bereits erschienen. Die Tournee führt die beiden 2026 und 2027 erneut in den MOTH Club sowie erstmals für einige Termine außerhalb Londons.

Die Liveauftritte finden unter dem Namen "Ben Watt and Tracey Thorn" statt, um die Setlist flexibel zu halten.