i Meghan REUTERS "Großartige Sache" Meghans Ex-Manager ist froh, sie los zu sein Ari Emanuel, Chef der Hollywoodagentur WME, äußert sich erstmals zur Trennung von Herzogin Meghan – und seine Worte haben es in sich. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 12:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war einer der größten Karrierewechsel für Herzogin Meghan (44), als sie nach dem Rückzug aus dem britischen Königshaus Hollywood erobern wollte. Dafür engagierte sie 2023 niemand Geringeren als Ari Emanuel, den mächtigen Chef der Agentur William Morris Endeavor (WME).

Doch nun äußert sich Emanuel erstmals öffentlich zur Trennung – und macht unmissverständlich klar, dass er mit diesem Kapitel abgeschlossen hat.

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In einem Interview mit der "Sunday Times" ließ der Top-Agent keinen Zweifel an seiner Erleichterung: "Das Großartige ist: Ich muss darüber nicht mehr nachdenken." Die Zusammenarbeit wurde bereits 2025 offiziell beendet.

Schwierigkeiten hinter den Kulissen

Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen. Im April 2023 verpflichtete Meghan das WME-Team rund um Emanuel, Brad Slater und Jill Smoller, die langjährige Agentin von Tennisstar Serena Williams (45). Die Agentur sollte die kommerziellen und kreativen Projekte der Herzogin vorantreiben.

Doch hinter den Kulissen soll es schnell gekriselt haben. Seit Januar 2024 soll die 44-Jährige ihren Hauptagenten nicht mehr persönlich getroffen und stattdessen mit anderen Mitarbeitern kommuniziert haben.

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Netflix-Projekte gescheitert

Auch beim Streamingdienst Netflix lief zuletzt nicht alles nach Plan. Die Lifestyle-Kochshow "With Love, Meghan" wurde im Januar 2026 nach nur zwei Staffeln und einem Weihnachtsspecial abgesetzt. Zwei Monate später beendete Netflix auch die Investition in ihre Lifestyle-Marke As Ever.

Insider berichten von Kommunikationsproblemen: Meghan soll Online-Meetings mitunter vorzeitig verlassen haben, wenn sie sich durch Äußerungen in kreativen Gesprächen angegriffen fühlte. Die Diskussionen um die Karrierechancen der Frau von Prinz Harry (42) dürften damit weiter angeheizt werden.