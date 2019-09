Ex-"Bachelor"-Kandidatin von Auto angefahren

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Denise Kappès wurde von einem Auto erfasst. In einem Interview erklärte die 29-Jährige nun, wie es ihr geht.

Denise Kappès versetzte (29) ihre Fans Anfang der Woche in Schockstarre!Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ließ sich von ihrem Ex-Mann Pascal (29) scheiden und wurde kurz danach von einem Auto angefahren.Zwei Tage nach dem Unfall erzählt die 29-Jährige in einem Interview, wie sie den Moment erlebt hat: "Das war eine krasse Situation", erklärt Kappès gegenüber "Promiflash".Und weiter: "Ich hatte kopfmäßig ganz schön zu kämpfen. Bis auf ein paar Prellungen und eine kleine Verbrennung am Ellenbogen geht es mir Gott sei dank gut. Ich danke meinen Schutzengeln."(wil)