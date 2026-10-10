i Christian Lell Joyn Beichte im "Promi Big Brother" Ex-Bayern-Star zahlte seinen Ex-Freundinnen neue Brüste Christian Lell verrät bei Promi Big Brother pikante Details: Gleich drei Ex-Freundinnen bekamen von ihm eine Brustvergrößerung finanziert. Von Heute Entertainment 10.10.2026, 08:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der ehemalige Fußballprofi Christian Lell (42) sorgt bei der aktuellen Staffel von Promi Big Brother für Aufsehen. Der Ex-Spieler des FC Bayern München, der 169 Spiele für die Profis und das U23-Team absolvierte, plauderte offen über ein ungewöhnliches Thema: Brustimplantate.

Lell offenbarte, dass er mehreren seiner Ex-Freundinnen Beauty-Eingriffe bezahlt hat. "Alle meine Ex-Freundinnen haben das verlangt", erklärte er. Insgesamt drei frühere Partnerinnen hätten auf eigenen Wunsch eine Vergrößerung ihrer Oberweite von ihm finanziert bekommen.

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Wie es bei TAG24 heißt, schickte der 42-Jährige alle seine Damen zum selben Arzt. "In München gibt es eine Koryphäe, einen Arzt, der das exzellent macht, und da habe ich vermittelt", so Lell. Mittlerweile stehe er aber eher auf eine natürliche Oberweite.

Mitbewohnerin staunt über die Enthüllung

Kim Virginia Grey (31), die ihren Nikola möglicherweise am Sonntag in der Live-Show heiraten wird, zeigte sich überrascht von Christians Vorgehensweise. "Das habe ich noch nie gehört, dass ein Mann sagt: Die fühlt sich gut an bei der ersten, dann schick ich die zweite und die dritte auch noch mal hin zu dem Arzt. Das ist schon ein Ding", kommentierte sie.

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Die 14. Staffel von Promi Big Brother läuft noch bis zum 19. Oktober täglich ab 20.15 Uhr bei SAT.1. Die Folgen sind auch beim Streamingdienst Joyn abrufbar.