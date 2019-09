Ex-Brucknerhaus-Chef bootet Sylvie Meis aus

Sylvie Meis (41) darf den Dresdner Opernball nicht mehr moderieren. Ihr Kleid war zu sexy. Ausgebootet wurde sie von Ex-Brucknerhaus-Chef Hajo Frey.

In Linz hat Hajo Frey (54) bleibenden Eindruck hinterlassen. Bei manchen einen positiven, bei nicht wenigen einen negativen.Jetzt hat der Ex-Brucknerhaus-Chef international Schlagzeilen gemacht. Weil er Top-Promi Silvie Meis (41) als Moderatorin des Semperopernballs in Dresden ausbootete. Sie war zu sexy.Frey war bereits zu seiner Linzer Zeit Chef des Semperopernballs und ist es eben noch. Meis moderierte zusammen mit Schlagerkönig Roland Kaiser den Opernball, darf aber – im Gegensatz zu Kaiser – nächstes Jahr nicht mehr ran.Hintergrund, wie die deutsche Bild-Zeitung schreibt: ihr Dekolleté, genauer gesagt: ihr Ausschnitt, der bei der Moderation tief blicken ließ (siehe Foto oben).Frey wird in der Bild zitiert: "Wir waren mit Sylvie Meis als Moderatorin zufrieden. Aber sie hat in diesem Jahr so tief ausgeschnittene Kleider getragen, dass das für unser konservatives Klientel zu freizügig war. Es gab viel Kritik."Und was sagt Meis dazu: "Mein Ausschnitt mag tief gewesen sein, jedoch ließ er nicht so tief blicken, wie das Argument, mich deswegen nicht mehr als Moderatorin zu engagieren", so die Ex-Fußballer-Ehefrau in der Bild.