Ex-Diktator in Simbabwe – Robert Mugabe (95) ist tot

Der frühere Diktator in Simbabwe Robert Mugabe ist im Alter von 95 Jahren gestorben.

Wie die "BBC" berichtet, ist der frühere Diktator in Simbabwe Robert Mugabe gestorben. Er wurde 95 Jahre alt.Mugabe war von 1987 bis 2017 Präsident des südafrikanischen Landes. Ab den 1990ern glitt das Regime immer weiter in eine offene Diktatur ab.In die Amtszeit von Robert Mugabe fielen neben Hungersnöte auch Korruption und schwere Menschenrechtsverletzungen, berichtet der "Focus".Im Jahr 2017 wurde Mugabe, damals 93 Jahre alt, durch einen Militärputsch abgesetzt. Zuvor hatte er angekündigt, noch einmal bei der Präsidentschaftswahl antreten zu wollen.Sein Nachfolger wurde sein vorheriger Stellvertreter Emmerson Mnangagwa. Mnangagwa bestätigte am Freitag den Tod von Mugabe auf Twitter.(wil)