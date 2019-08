Ex-DSDS-Jurorin zeigt sich komplett nackt

Sängerin Shirin David (24), die 2017 in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" saß, lässt auf dem Cover ihres Albums "Supersize" sämtliche Hüllen fallen.

Ihr Debütalbum "Supersize" erscheint zwar erst im September, aber auf Instagram beglückt YouTuberin und Sängerin Shirin David ihre Fans bereits vorab mit dem heißen Cover-Bild.Und das hat es ordentlich in sich. Denn das 24-jährige Promi-Sternchen zeigt sich darauf scheinbar komplett nackt in einer durchsichtigen Blase.Das Nötigste bedeckt die ehemalige Jurorin der deutschen Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" dabei nur mit ihren Armen.Bereits in ihrem Musikvideo zur Single "Gib ihm" geizte die Rapperin nicht mit ihren Reizen. So freizügig wie auf dem Cover zeigte sich Shirin David allerdings noch nie.Ob ihr Album "Supersize" aber nicht nur etwas für das Auge, sondern auch für die Ohren ist, erfahren die Fans am 20. September.(wil)