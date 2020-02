Ex-DSDS-Kandidatin wog 200 Kilo, jetzt nur noch 119

Die Ex-DSDS-Kandindatin Aline Bachmann wog einst 200 Kilo. Heute hat sich jedoch so einiges im Leben der 25-Jährigen geändert – vor allem ihr Aussehen.

Kannst du dich noch an Aline Bachmann erinnern? Die 25-Jährige nahm 2013 an "Deutschland sucht den Superstar" teil, schied aber im Recall aus. Seitdem hat sich einiges getan.Denn damals wog die Dresdnerin noch 200 Kilo! Nachdem sie aber 40 Kilogramm abgenommen hatte, ließ sie sich in der Türkei den Magen verkleinern. Innerhalb nur eines Monats nahm sie nochmal 27 Kilogramm ab. Derzeit wiegt sie 119 Kilo. "Ich würde diesen Schritt immer wieder gehen und bin einfach nur glücklich", schreibt sie auf Instagram.Und sonst so? Im Gesicht ließ die 25-Jährige ebenfalls nachbessern: Lippen, Zähne und Nase sind neu. Die Beauty-Investitionen dürften sich ausgezahlt haben. Derzeit hat Bachmann 241.000 Follower auf Instagram und 216.000 auf YouTube.