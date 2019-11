Ex-Kindergarten-Betreiber vor Gericht

Ein Ex-Kindergarten-Betreiber steht ab Montag vor Gericht. Er soll 2,45 Millionen Euro an Fördergeldern für private Ausgaben verwendet haben.

Marmorbrunnen und Edel-Bibliothek: Der ehemalige Betreiber des "Edu & Fun Schul-Bildungszentrums" in Floridsdorf, Hassan M. (60), soll gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin 2,45 Millionen Euro an Fördergeldern der Stadt für private Ausgaben verwendet haben.Am Montag muss sich der gebürtige Ägypter vor dem Landesgericht wegen Förderungsmissbrauch, schwerem gewerbsmäßigen Betrug, Untreue und betrügerischer Krida verantworten. M. soll demnach gegenüber der MA10 wahrheitswidrige Angaben gemacht sowie unrichtige Buchungsunterlagen und gefälschte Rechnungen vorgelegt haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.