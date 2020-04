Ex-Playmate mit 33 Jahren tot

Sie kämpfte jahrelang mit Drogen- und Alkoholproblemen. Jetzt ist das Erotikmodel Ashley Mattingly tot.

Suizidgedanken? Holen Sie sich Hilfe, es gibt sie.



In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen - außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.



Wenn Sie unter Selbstmord-Gedanken, oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge unter der Nummer 142

täglich 0-24 Uhr

Sie arbeitete als Erotikmodel und stand mehrmals für den "Playboy" vor der Kamera. Abseits des Scheinwerferlichts kämpfte Ashley Mattingly jedoch mit Alkohol- und Drogenmissbrauch. Im Jahr 2016 wurde sie wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet.Am Freitag wurde Ashley nun leblos in ihrem Haus in Austin im US-amerikanischen Bundesstaat Texas aufgefunden, wie "TMZ" berichtet. Ein Freund habe die Polizei verständigt, nachdem er eine Weile nichts mehr von ihr gehört habe.Das Ex-Playmate habe im Alter von 33 Jahren Suizid begangen, berichten ihre Geschwister dem US-Portal. Ashley habe einen Abschiedsbrief hinterlassen.Die 33-Jährige habe lange gegen ihre inneren Dämonen gekämpft, heißt es in dem Bericht. Zuletzt sollte ihr ein Golden-Retriever-Welpe gegen die Einsamkeit helfen. Der Hund ist jetzt bei ihrer Familie untergebracht.