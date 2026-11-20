i Ex-Prinz Andrew empfindet keinerlei Reue. Reuters Trotz Titelverlust Ex-Prinz Andrew besteht auf royale Anrede Andrew will weiterhin mit "Eure Königliche Hoheit" angesprochen werden - obwohl ihm sein Bruder Charles alle Titel entzogen hat. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 13:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der ehemalige Prinz Andrew (66) macht es seinem Bruder König Charles (78) nicht leicht. Obwohl ihm der Monarch offiziell alle royalen Titel und Ehren entzogen hat, besteht Andrew offenbar darauf, wie ein Royal behandelt zu werden.

Seine Angestellten auf seinem neuen Wohnsitz Marsh Farm sollen ihn mit "Eure Königliche Hoheit" oder zumindest "Sir" anreden. Das ist bemerkenswert, denn Andrew hat seinen Prinzentitel verloren.

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Wie "Promiflash" unter Berufung auf einen Royalexperten meldet, klammert sich Andrew auch beim Schreiben an seine einstigen Würden. Seine E-Mails beende er mit dem Zusatz "Ritter des Hosenbandordens".

Keinerlei Reue beim Ex-Prinzen

Von Einsicht sei bei ihm wenig zu spüren, berichtet der Experte weiter. "Er ist ziemlich unbußfertig, er hat das Gefühl, für andere zum Sündenbock gemacht worden zu sein, er empfindet keinerlei Reue. Für ihn geht alles weiter wie bisher."

Im Februar war Andrew wegen des Verdachts auf Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt festgenommen worden, nachdem Informationen aus den US-amerikanischen Epstein-Akten ans Licht gekommen waren.

Umzug aus der Royal Lodge

Inzwischen wohnt Andrew in einem Farmhaus auf dem privaten Sandringham-Anwesen in der Grafschaft Norfolk. Der Umzug von der luxuriösen Royal Lodge bedeutete für ihn einen tiefen Einschnitt.

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Für den Royalexperten zeigt die Forderung nach dem Erhalt der Titel vor allem eines: Dem früheren Herzog von York fällt es schwer, sich von seiner einstigen Stellung zu verabschieden. "Er hat für seinen Status gelebt", erklärt der Autor.