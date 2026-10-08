Bentley von Ex-Prinz Andrew steht zum Verkauf

Ein exklusiver Bentley Flying Spur aus dem Besitz von Andrew Mountbatten-Windsor steht zum Verkauf. Der in Rennsportgrün lackierte Luxuswagen wird von einem britischen Händler für knapp 150.000 Euro angeboten.
Autohändler Watson entdeckte die königliche Herkunft des Fahrzeugs durch dessen ungewöhnliche Servicehistorie. "Wir stellten fest, dass es eine sehr merkwürdige Servicehistorie hatte, also stellten wir Nachforschungen an und stellten fest, dass es sich um ein Auto des königlichen Haushalts handelte", erklärte er gegenüber "The Times".
Wie "The Times" berichtet, hob der Händler auch die Qualität des Wagens hervor. "Die königlichen Haushalte kümmern sich im Allgemeinen sehr gut um die Autos und sind unkompliziert im Umgang", betonte Watson.
Der Verkauf fällt in eine für Andrew äußerst schwierige Phase. Der 66-Jährige war im Februar wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt vorübergehend festgenommen worden.
Aktuell geht der Bruder von König Charles III. gerichtlich gegen polizeiliche Durchsuchungen vor. Der Monarch hat bereits angeordnet, dass für diese juristische Auseinandersetzung keine privaten Gelder der Krone verwendet werden dürfen.