i Prinz Andrews Bentley steht zum Verkauf. Reuters; portlandautos.co.uk Für knapp 150.000 Euro Bentley von Ex-Prinz Andrew steht zum Verkauf Ein Bentley Flying Spur, der einst Prinz Andrew gehörte, wird für rund 150.000 Euro angeboten. Der Verkauf fällt in turbulente Zeiten. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 08:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein exklusiver Bentley Flying Spur aus dem Besitz von Andrew Mountbatten-Windsor steht zum Verkauf. Der in Rennsportgrün lackierte Luxuswagen wird von einem britischen Händler für knapp 150.000 Euro angeboten.

Autohändler Watson entdeckte die königliche Herkunft des Fahrzeugs durch dessen ungewöhnliche Servicehistorie. "Wir stellten fest, dass es eine sehr merkwürdige Servicehistorie hatte, also stellten wir Nachforschungen an und stellten fest, dass es sich um ein Auto des königlichen Haushalts handelte", erklärte er gegenüber "The Times".

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Wie "The Times" berichtet, hob der Händler auch die Qualität des Wagens hervor. "Die königlichen Haushalte kümmern sich im Allgemeinen sehr gut um die Autos und sind unkompliziert im Umgang", betonte Watson.

Turbulente Zeiten für den Ex-Prinzen

Der Verkauf fällt in eine für Andrew äußerst schwierige Phase. Der 66-Jährige war im Februar wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt vorübergehend festgenommen worden.

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Aktuell geht der Bruder von König Charles III. gerichtlich gegen polizeiliche Durchsuchungen vor. Der Monarch hat bereits angeordnet, dass für diese juristische Auseinandersetzung keine privaten Gelder der Krone verwendet werden dürfen.