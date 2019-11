Ex-Mitarbeiterin belastet Strache in Spesen-Affäre

Eine enge Mitarbeiterin des Ex-FPÖ-Chefs hat ausgesagt, private Ausgaben Straches über die Partei abgerechnet zu haben. Das berichtet das "Profil".

Private Rechnungen mit Restauranrechnungen getauscht

Strache weist Vorwürfe zurück

Wie das Nachrichtenmagazin "Profil " am Freitag berichtet, wurde am 25. September 2019 eine langjährige Mitarbeiterin von Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache als Beschuldigte einvernommen.Die Ex-Sekretärin hat Strache in der Spesen-Causa dabei schwer belastet. Laut "Profil" soll die Frau ausgesagt haben, private Ausgaben ihres ehemaligen Chefs der Partei untergejubelt zu haben.Laut Protokoll, das dem Nachrichtenmagazin vorliegt, spricht die Mitarbeiterin in ihrer Aussage von "drei Stellen zur Verrechnung": die Landesgruppe Wien, den freiheitlichen Parlamentsklub und die FPÖ-Bundesgeschäftsstelle., wird die Frau in dem Protokoll zitiert.Zudem habe sie auch versucht, Rechnungen von Straches privater Putzfrau über die Wiener Landesgruppe bezahlen zu lassen. Es habe "sich das dann eingeschlichen, dass private Rechnungen mit z.B. Restaurantrechnungen getauscht wurden."Laut Aussage der Mitarbeiterin hätten nur drei Personen davon gewusst: Strache, O. und sie selbst. Der Austausch von Rechnungen habe im Jahr 2010 begonnen und bis zum Amtsantritt von Strache als Vizekanzler im Dezember 2017 gedauert."Danach wurden kaum mehr private Rechnungen durch 'Restaurantrechnungen' getauscht. Ab seinem Antritt wurden private Rechnungen von ihm an mich oder (O., Anm.) in bar refundiert", heißt es in dem Protokoll.In einem Facebook-Posting hat Heinz-Christian Strache jede Schuld von sich gewiesen. Der Ex-FPÖ-Chef sieht sich als Opfer krimineller Machenschaften seines Ex-Leibwächters R. Der habe ihn "scheinbar seit Jahren bespitzelt" . Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.