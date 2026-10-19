i Prinz Harry, Herzogin Meghan und Beth Herlihy. APA-Images / dana press / Bernard Rubsamen Von Kate gefeuert Ex-Stripperin ist jetzt Harrys neue Assistentin Beth Herlihy arbeitete einst für William und Kate, jetzt ist sie im Team der Sussexes. Ihr Werdegang ist allerdings sehr ungewöhnlich. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 14:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei ihrem UK-Comeback in Nottingham wurden Harry und Meghan von einer neuen Assistentin begleitet. Beth Herlihy ist die Frau, die jetzt hinter dem Sussex-Paar die Fäden zieht. Sie nimmt Blumen entgegen, dirigiert Schaulustige und organisiert den Ablauf.

Das Besondere an der Britin: Bevor sie in königliche Kreise aufstieg, schlug sie einen ganz anderen Weg ein. Unter ihrem Künstlernamen Bethan Coundley stand sie 2011 für die Serie "Hollyoaks Later" vor der Kamera – und zwar in der Rolle einer Stripperin namens Honey. Zudem posierte sie 2012 für freizügige Fotoshootings.

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Wie bunte.de berichtet, arbeitete Herlihy ab 2016 am Kensington-Palast als Eventmanagerin für die Royal Foundation. Damals war sie noch für beide Paare tätig. Nach dem Bruch der Sussexes mit der Stiftung 2018 entschied sie sich für Harry und Meghan. Als diese 2020 ihre royalen Pflichten niederlegten, verlor sie ihren Job am Palast.

Beraterfirma kassiert 155.000 Dollar jährlich

Doch Herlihy machte aus der Not eine Geschäftsidee: Gemeinsam mit Clara Loughran, einer weiteren ehemaligen Royal-Mitarbeiterin, gründete sie die Beratungsfirma Herlihy Loughran. Laut Steuererklärung der Sussex-Stiftung Archewell kassiert die Firma stolze 155.000 Dollar jährlich für strategische Beratungsdienste.

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Beim Auftritt in Nottingham empfingen etwa 100 Schaulustige das Paar. Meghan strahlte, schüttelte Hände und posierte für Selfies. Ein Junge wollte wissen, ob sie in einer Villa lebe, ein anderer fragte nach einem Bentley.