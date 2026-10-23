Ex-Freundin verklagt Jimi Blue auf 12.000 Euro

Die nächste juristische Baustelle für den Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (34): Seine Ex-Verlobte Laura Marie Geissler (28) hat eine Zivilklage beim Landgericht München eingereicht.
Der Grund: Die Rennfahrerin soll ihrem damaligen Partner im Jahr 2023 insgesamt 20.000 Euro geliehen haben. Das Geld war für eine gemeinsame Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) vorgesehen.
Vereinbart war eine Rückzahlung in monatlichen Raten von 2.000 Euro. Davon sollen allerdings noch 12.000 Euro offen sein, heißt es auf TAG24 unter Berufung auf die Bild. Die 28-Jährige erstattete auch Strafanzeige wegen des Verdachts auf Betrug.
Über seinen Kölner Anwalt Sebastian Skradde ließ Ochsenknecht erklären: "Jimi bestreitet die geltend gemachte Forderung." Er sei von der Klage überrascht gewesen.
Der Schauspieler hält dagegen: Er habe seiner Ex während der Beziehung Schmuck und Uhren im Wert von rund 55.000 Euro geschenkt. Darunter Luxusuhren von Cartier und Audemars Piguet, ein Diamantring sowie der Verlobungsring.
Erst Anfang Oktober wurde ein Haftbefehl erlassen - wegen einer offenen Zahnarztrechnung von 7.000 Euro. Im September folgte eine Verurteilung in Innsbruck: 34.500 Euro Geldstrafe wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung.
Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler waren knapp drei Jahre ein Paar. Im Sommer 2024 trennten sie sich und lösten ihre Verlobung auf. Die Rennfahrerin lebt mittlerweile in Los Angeles.