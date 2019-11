Ex von Gabalier "schuld" an seiner Musikkarriere

Am 21. November 2019 feiert Andreas Gabalier seinen 35. Geburtstag. In einem Interview hat er verraten, wie es ihm dabei geht.

"Ich bin jung und gesund. Ich habe so viel Kraft, die ganze Welt niederzureißen! Ab jetzt beginnen die stärksten Jahre", erzählte der selbsternannte Volks Rock'n'Roller in einem Interview mit der Zeitschrift "Meine Melodie". "Mir war nie klarer als heute, wie wichtig es ist, etwas aus seinem Leben zu machen".Als Musiker habe er schon "alles erreicht", ist sich Gabalier sicher. Trotzdem will er sich deswegen noch lange nicht auf die faule Haut legen. "Ich bin weiterhin hungrig, und ich habe auch noch viel vor".Berühmt werden wollte er eigentlich nie, erzählt er weiter. Mit dem Lied "So liab hob i die" ging er vor Jahren in der Absicht zum Radio, seine Exfreundin zurückzuerobern. "Ich wollte damit nicht Superstar werden, sondern hegte die verzweifelte Hoffnung, dass sie zu mir zurückkehren wird", so der Volksmusik-Superstar.Das Liebes-Comeback klappte nicht, dafür aber die eigentlich ungeplante Musikkarriere. Momentan ist Gabalier und sein Liedgut nicht aus der deutschsprachigen Musikwelt wegzudenken.