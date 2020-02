Ex von Prinz Harry tot in Wohnung aufgefunden

Die britische Moderatorin Caroline Flack ist tot. Die Leiche der 40-Jährigen wurde in ihrer Londoner Wohnung entdeckt.

Die Moderatorin von britischen Reality- und Abendshows wie "Love Island", "The X Factor" und "Dschungelcamp" ist tot. Der leblose Körper der 40-jährigen Caroline Flack wurde in ihrem Apartment in London entdeckt."Wir können bestätigen, dass unsere Caroline am heutigen 15. Februar gestorben ist", sagte ein Angehöriger zur "Daily Mail" . Die Todesursache ist noch nicht bekannt.Erst kürzlich hatte die Britin für Schlagzeilen gesorgt, als sie wegen Körperverletzung verhaftet wurde. Am 4. März hätte sie vor Gericht erscheinen sollen. Laut Anklage hat Flack ihren Freund Lewis Burton angegriffen. Der 27-Jährige musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Seither wurde der Moderatorin die Kontaktaufnahme mit Burton untersagt.Zuletzt postete Caroline am Donnerstag auf Instagram eine Collage von Schnappschüssen. Am Valentinstag postete Lewis Burton ein Foto der beiden, das mit einem Herz versehen war. Darunter schrieb er: "Ich liebe dich".In der Vergangenheit war Caroline Flack vor allem wegen ihrer Liebeleien mit deutlich jüngeren Männern bekannt geworden: Im Jahr 2012 sorgte ihre Sex-Affäre mit dem 15 Jahre jüngeren "One Direction"-Sänger Harry Styles für einen Skandal. Flack war damals 32, Styles erst 17 Jahre alt.Auch ihre Romanze mit Prinz Harry im Jahr 2009 sorgte für Aufruhr. Als die Beziehung mit dem 5 Jahre jüngeren Royal jedoch publik wurde, beendete er diese. Vor einigen Monaten gab Flack in einem Interview zu, dass ihr nicht erlaubt sei, über ihre Geschichte mit Prinz Harry zu reden.