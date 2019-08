Vor 32 ' Ex-VP-Stadtrat wechselt jetzt zu den Neos

(v.l.): Reinhard Wachmann, Karin Wachmann, Indra Collini, Mario Kaider (drei Mitglieder des 15-köpfigen Teams Groß-Enzersdorf) Bild: Kein Anbieter/Neos

Der frühere ÖVP-Stadtrat Reinhard Wachmann wird das neue NEOS-Team in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) aufbauen.

Der ehemalige ÖVP-Stadtrat Reinhard Wachmann wird das neue Neos-Team in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) aufbauen. Er bringe 15 Personen, u.a. auch ehemaligen Mitglieder von Volkspartei und SPÖ mit, die laut Landessprecherin Indra Collini bereits im Nationalratswahlkampf für die Pinken aktiv sein werden.



Wachmann, der bis zum Ende der Legislaturperiode freier Mandatar bleibe, war laut Neos im Juni nach einer Abstimmung abberufen worden. "Der ÖVP war es ein Dorn im Auge, dass ich dem SPÖ-Antrag auf Finanzierung eines Kindergartens in Oberhausen (eine Ortschaft, die zu Groß-Enzersdorf gehört, Anm.) zugestimmt habe. Ich persönlich habe mein Amt erhobenen Hauptes verlassen, weil ich für die Sache gekämpft und mich nicht dem Klubzwang gebeugt habe", wurde der frühere Wirtschaftsstadtrat am Mittwoch in einer Aussendung zitiert.



Collini zeigte sich über die Gründung des neuen pinken Teams in Groß-Enzersdorf erfreut. Bei der Kommunalwahl 2015 hatten die Neos mit 126 Stimmen oder 2,14 Prozent den Einzug in den Gemeinderat nicht geschafft.



(wes)