i Frustration am Computer wegen Windows-Update pixabay.com Nach Windows-Update Excel-Panne: Copy-Paste geht nicht mehr Ein September-Update für Windows macht Probleme: Excel-Nutzer können Inhalte nicht mehr kopieren und einfügen. Microsoft liefert nun Fix. Von Technik Heute 23.09.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in letzter Zeit mit Microsoft Excel arbeitet, könnte auf ein ärgerliches Problem gestoßen sein: Die gewohnte Copy-Paste-Funktion funktioniert nach einem Windows-Update plötzlich nicht mehr richtig.

Ein September-Sicherheitsupdate, das eigentlich fast 1.000 Sicherheitslücken schließen sollte, sorgt nun für Kopfzerbrechen bei vielen Nutzern. Inhalte lassen sich nur noch sporadisch kopieren und einfügen - egal ob einzelne Zellen oder komplette Formeln.

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Microsoft hat den Fehler mittlerweile bestätigt, wie Chip.de unter Berufung auf Windows Central berichtet. Eine erste Korrektur steht zwar bereit, doch die gilt vorerst nur für Excel 2016. Bei Arbeitsmappen mit bedingten Formatierungen kann es weiterhin scheitern.

Workaround bis zum endgültigen Fix

Bis Microsoft eine umfassende Lösung liefert, gibt es einen Workaround: Statt des normalen Einfügens kann die Funktion "Inhalte einfügen" helfen. Diese erreichst du über die Tastenkombination Strg + Alt + V. Nach dem Kopieren erscheint ein Pop-up, in dem du auswählst, ob ein Wert oder eine Formel eingefügt werden soll.

Das fehlerhafte Update brachte auch andere Probleme mit sich: Linux-Ordnerfreigaben in Hyper-V, eingefrorene Remotedesktop-Verbindungen und USB-Audio machte Schwierigkeiten. Für diese Fehler hat Microsoft bereits ein außerplanmäßiges Update veröffentlicht.

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Trotzdem: Update nicht deinstallieren

Auch wenn das Update nervt: Es zu deinstallieren wäre keine gute Idee. Denn das Sicherheitsupdate schließt zahlreiche kritische Lücken. Microsoft arbeitet derzeit an einer umfassenden Lösung für die Excel-Probleme. Bis dahin müssen Betroffene mit den Workarounds auskommen.