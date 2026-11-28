i Professionelle Tabellenkalkulation am Laptop pixabay.com Stundenlang Zeit sparen Excel-Weltmeister verrät seinen besten Trick Die Funktion SUMMEWENNS kann laut dem Excel-Weltmeister Diarmuid Early deinen Arbeitsalltag revolutionieren. So wendest du sie richtig an. Von Technik Heute 28.11.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Excel ist auf fast jedem Computer installiert - doch viele Berufstätige nutzen nur einen Bruchteil der Möglichkeiten. Diarmuid Early, der 2025 den ersten Platz bei der Excel-Weltmeisterschaft belegte, weiß, wie man das Programm wirklich effizient einsetzt.

Der wichtigste Tipp vom Profi

"Mein wichtigster Tipp für Büroangestellte ist, daran zu glauben, dass es einen besseren Weg gibt", erklärt der Experte. "Wann immer Sie etwas manuell und repetitiv machen, gibt es in Excel sehr wahrscheinlich eine bessere Methode."

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Besonders empfiehlt Early nach Angaben von t3n unter Berufung auf Business Insider die Funktion "SUMMEWENNS". Sie ermöglicht es, Werte in einem Bereich zu summieren, wenn mehrere definierte Kriterien erfüllt sind. Der Einstieg koste zwar Zeit, aber der Lernerfolg beschleunige sich mit jeder Anwendung.

Weniger Fehler, mehr Zeit zum Nachdenken

"Am schlimmsten finde ich es, wenn ich eine Formel sehe, die aus 50 verschiedenen Zahlen in der Form A1 + B3 + C5 + D10 besteht. Der Zeitaufwand dafür ist enorm, und die Wahrscheinlichkeit, dass man einmal falsch klickt, ist sehr hoch", so Early. Automatisierte Funktionen seien deutlich weniger fehleranfällig.

Wer sich Zeit spart, kann die Ergebnisse auch kritisch hinterfragen. "Das ist etwas, was junge Banker und Berater am wenigsten tun", erklärt der Weltmeister. Wer sich diese Fragen selbst stelle, gewinne an Glaubwürdigkeit.

KI als Unterstützung für Einsteiger

Early sieht auch Potenzial in künstlicher Intelligenz: "Wenn es so weit ist, denke ich, dass KI sehr hilfreich sein wird, um Menschen von schlecht zu nicht schlecht oder vielleicht sogar von schlecht zu gut zu bringen." Für erfahrene Nutzer werde KI aber wohl keine große Hilfe sein.

Die Bilder des Tages i ?

"Ich kenne 50.000 Hacks", sagt der Weltmeister. Er habe oft erlebt, dass Teilnehmer seiner Schulungen nach dem Erlernen einer neuen Funktion zugleich begeistert und erschrocken reagierten - weil sie am Vorabend nicht bis zwei Uhr morgens hätten arbeiten müssen, wenn sie den entsprechenden Excel-Trick früher gekannt hätten.