Exklusiv: Premierenkarten für CYBERPUNK 2077 zu gewinnen

"Heute" verlost 25 x 2 exklusive Karten für die Premiere von CYBERPUNK 2077 am Samstag, 19. Oktober, im Gartenbaukino in Wien!

Exklusive Premiere von CYBERPUNK 2077Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 WienSamstag, 19. Oktober 2019, ab 20 UhrCYBERPUNK 2077, das neue Videospiel, das erst 16. April 2020 erscheint, wird exklusiv am 19. Oktober 19 im Gartenbaukino in Wien durch die Entwickler vorgeführt und Du kannst vor allen anderen dabei live sein!Im Rahmen der Game City Vienna 2019 zeigt nämlich CD PROJEKT RED, der Entwickler der erfolgreichen Witcher-Spieleserie, sein neuestes Videospiel! Mit ein wenig Glück bist Du gratis bei der Vorführung dabei und ein paar schöne Geschenke erwarten Dich ebenso vor Ort.zeichnet einen düstere Zukunft und entführt Spieler und Spielerinnen in eine offene, frei begehbare Welt. Eine der Hauptrollen spielt Johnny Silverhand - ein Rockstar, der im Spiel von keinem geringeren als demverkörpert und gesprochen wird.Teilnahme am Gewinnspiel ist möglich ab 18 Jahren!