i Sonnenkollektoren und Windkraftanlage bei Sonnenuntergang pixabay.com Überraschende Warnung Experte: Wir verbrauchen viel zu wenig Strom Ein deutscher Solarexperte fordert mehr Stromverbrauch - und erklärt, warum das der Energiewende sogar helfen würde. Von Technik Heute 10.11.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Jahr 2025 haben Wind- und Solarenergie erstmals mehr Strom erzeugt als Braun- und Steinkohle zusammen. Ein Meilenstein - doch für Energieexperte Leonhard Gandhi vom Datenportal Energy-Charts ist das nur der Anfang.

Der Experte warnt vor einem „gefährlichen Fehlschluss“: Dass der Stromverbrauch langsamer wächst als erwartet, dürfe nicht als Argument dienen, die Ausbauziele für erneuerbare Energien zu kürzen.

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Im Gegenteil, schreibt CHIP: Mehr Stromverbrauch könnte die Preise sogar senken und die Dekarbonisierung vorantreiben. Seit 1990 seien die CO2-Emissionen in der Stromerzeugung bereits um rund 55 Prozent gesunken.

Strompreis steht Kopf

Gandhi erklärt einen fundamentalen Wandel: „Wenn man 20 Jahre zurückdenkt, gab es täglich zwei markante Strompreisspitzen: eine größere zur Mittagszeit und eine zweite in den Abendstunden.“ Durch den Solarausbau sei die Mittagsspitze verschwunden - mittags sei Strom nun am günstigsten.

Das alte System, in dem die Erzeugung dem Verbrauch folgte, müsse sich umkehren: Künftig solle der Verbrauch der Erzeugung folgen. Deshalb seien Kurzzeitspeicher wie Batterien so wichtig.

Gaskraftwerke als Übergang

Kurzfristig müsse dennoch der Bau neuer Gaskraftwerke vorangetrieben werden, um alte Kohlekraftwerke zu ersetzen und eine Reserve für Dunkelflauten zu haben.

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Doch mit dem starken Zuwachs an Batteriespeichern könnten die Einsatzzeiten solcher Reservekraftwerke „schnell sehr stark sinken“, prognostiziert Gandhi. Für die Zukunft werde sogar diskutiert, künstlich erzeugtes Methanol oder Biodiesel bei den Kraftwerken zu lagern.