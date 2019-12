"Explodieren" Tauben beim Aufpicken von rohem Reis?

Tauben die rohen Reis fressen explodieren. Seit Jahren hält sich dieses Gerücht beharrlich. Aber kann das wirklich sein? Wir haben nachgefragt.

Roher Reis quillt im Magen noch auf

So entstand die Mär

In einer Folge der Simpsons streut Homer rohen Reis. Das zieht die Tauben magisch an. Sie picken und "boom" sie explodieren der Reihe nach. Was im Zeichentrick möglich ist – geht das auch im realen Leben?"Nein!", sagt Stephan Weigl vom Biologiezentrum Linz. "Wenn Tauben Körner aufpicken, sammeln die sich im Kropf (Anm. das ist eine Ausbuchtung der Speiseröhre). Dort werden sie angefeuchtet und auf Körpertemperatur gebracht, damit sie später im Magen besser verarbeitet werden können.""Roher Reis quillt zwar noch auf, aber dass es Tauben dabei explosionsartig wie beim Popcorn machen zerreißt, das halte ich für falsch – habe ich auch noch nie gehört", erklärt der Vogelexperte.Immerhin fressen auch viele Vögel in der Natur Reis, so etwa Wildgänse, die sich auf ihrer langen Wanderschaft auf Reisfeldern den Magen stopfen.Tauben sterben wenn sie rohe Reiskörner aufpicken also nicht. Auch wenn es stimmt, dass Reiskörner, die noch nicht gekocht wurden, im Magen ihr Volumen vergrößern. Bis sie vom Kropf in den Magen gelangen dauert es etwa eine halbe bis Dreiviertel Stunde. Bis der Reis aufgeht dauert es noch einmal etwas länger, ist aber für Tauben ungefährlich. Auch weil der Magen sehr dehnbar ist.Das Gerücht, dass roher Reis den Tauben schadet, soll von der amerikanischen Kolumnistin Ann Landers 1996 in die Welt gesetzt worden sein. Durch ihre Argumentation wollte sie erreichen, dass auf Hochzeiten mehr Rosenblätter, anstatt des traditionellen Reis, geworfen werden.Der Naturschutzbund rät übrigens davon ab, Stadttauben zu füttern. "Wer die 'armen Tauberln' mit Speiseresten, Brot und Semmeln 'verwöhnen' will, macht sie krank, sie bekommen Durchfall, verlernen die Futtersuche, werden vom Füttern abhängig."