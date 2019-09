Explosion in Behälter: Zwei Arbeiter (29, 54) verletzt

Eine Explosion in einem Transportbehälter löste eine heftige Druckwelle aus. Dadurch wurden zwei Arbeiter zu Boden geschleudert und verletzt.

Mit Notarzt ins Spital gebracht

Der Unfall ereignete sich Mittwochfrüh gegen 7.40 Uhr. Ein Arbeiter (54) war in einer Firma in Ranshofen (Bez. Braunau) gerade mit Reinigungsarbeiten an einem Transportbehälter beschäftigt.Dazu hob er den Deckel des dicht abgeschlossenen Behälters an und kratzte mit einer Metallkelle die Aluminiumschlacke vom Rand ab.Im Inneren des Behälters kam es dabei zu einer Explosion eines unbekannten Gases.Der 54-Jährige und sein Kollege (29) aus Deutschland, der sich einige Meter entfernt aufhielt, wurden beide durch die Druckwelle zu Boden geschleudert. Sie konnten das Gebäude zwar noch selbstständig verlassen, erlitten aber Verletzungen unbestimmten Grades.Nach der Erstversorgung brachte der Notarzt die beiden Arbeiter ins Krankenhaus nach Braunau.