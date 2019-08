Autos zerstückelt, große Sorge nach Abbruch in Spa

Schreckliche Szenen in Belgien. Beim Formel-2-Rennen in Spa ereignet sich ein schlimmer Unfall. Das Rennen wird abgebrochen.

In der legendären Eau-Rouge-Kurve, wo am Sonntag Charles Leclerc, Lewis Hamilton um Co. in der Formel 1 um den Sieg kämpfen, ereignete sich am Samstagnachmittag ein schlimmer Unfall.



Die Bilder gehen um die Welt und schockieren. Mehrere Autos waren beteiligt. Die Boliden wurden förmlich in Stücke gerissen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist im Einsatz. Das Rennen wurde abgebrochen und wird nicht fortgesetzt.



Das Wichtigste: Marino Sato scheint sich laut "Motorsport-Total" aus seinem Wrack befreit haben. Fans bangen weiter um die beteiligten Fahrer Juan Manuel Correa, Anthoine Hubert und Giuliano Alesi. Zu ihrem Gesundheitszustand gibt es noch keine näheren Infos.



Es gibt verstörende Nahaufnahmen der Autowracks. Solange nicht klar ist, was genau passiert ist und vor allem, wie es den Fahren geht, wollen wir diese Bilder nicht zeigen.







Mehr folgt.