Vor 42 ' Fabelhafte Stimmung bei den Frequency-Campern

Um 15 Uhr begann am Frequency der erste Act zu spielen, bis dahin hatten die Tausenden Besucher am Campingplatz ihren Spaß.

Herrliches Wetter, das eine oder andere Grad mehr als angesagt und hervorragende Stimmung: So präsentierte sich der Campingplatz entlang der St. Pöltner Traisen am Donnerstag. Tausende Frequency-Besucher nutzten den Fluss für eine Abkühlung. Einen freien Platz im kühlen Nass zu finden, war teilweise gar nicht mehr so einfach.



Doch auch im Trockenen gab es viel zu sehen: Ein Gruppe Burschen hatte etwa Blasinstrumente und Schlagzeug mitgebracht, sorgte am Campingplatz schon lange vor den ersten offiziellen Acts für musikalische Leckerbissen.



Auch das Rote Kreuz hatte bislang verhältnismäßig noch wenig zu tun. Bis 6.00 Uhr Früh mussten 163 Gäste die Hilfe der Rotkreuz-Teams in Anspruch nehmen. Meist waren es (Schnitt-)Verletzungen oder Insektenstiche. 14 Patienten mussten dem Klinikum vorgestellt werden. Bis Nachmittag gab es keine gröberen Zwischenfälle.



Wieder lange Schlange



Richtig los ging es dann um 15 Uhr, da öffnete das Bühnengelände die Tore. Einziger Wermutstropfen: Für viele Besucher hieß es da noch einige Zeit "Bitte warten!". Am frühen Nachmittag war die Schlange zur Bandausgabe vor dem VAZ mehrere hundert Meter lang.



Bis am Abend dann mit Twenty One Pilots oder der geheimen Headlinerin Billie Eilish die ersten Highlights an der Reihe sind, haben es dann hoffentlich alle zu ihrem Band geschafft. Die besten Fotos vom Campingplatz gibt es oben in der Slideshow. (min)