"Bares für Rares"-Star verärgert Fans mit Foto

Fabian Kahl hat mit einem Foto aus einem Nationalpark in Namibia bei seinen Followern für Empörung gesorgt.

Darum sind die Fans verärgert

Kahl entschuldigt sich

Anfang Februar machte "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl Urlaub in Namibia. Dabei stand auch ein Besuch im Etosha-Nationalpark auf dem Programm. Ein Ort, der zahlreiche Touristen anzieht, aber in dem auch einige Regeln herrschen.So darf man zum Beispiel die Tiere nicht füttern oder nicht schneller als 60 km/h fahren. Auch das Aussteigen ist nur an den wenigen ausgezeichneten Plätzen erlaubt. Doch Kahl, ein leidenschaftlicher Hobbyfotograf, bricht gerne mal die ein oder andere Regel.Auf Instagram teilte er nämlich ein Foto, auf der auf einem Stein sitzt, auf dem "Stay in your" steht. "Da soll mich doch der Löwe holen. Natürlich stand unser Camper direkt hinter mir, sodass ich nur kurz aus dem Auto gesprungen bin um dieses eine Foto aufzunehmen 😋", kommentierte er das Foto.So darf man zum Beispiel die Tiere nicht füttern oder nicht schneller als 60 km/h fahren. Auch das Aussteigen ist nur an den wenigen ausgezeichneten Plätzen erlaubtDie Fans sind sauer. "Das ist in Naimibia illegal. Du hast keinen Respekt vor den Vorschriften", kritisiert ein Follower. Ein anderer schreibt: "Was, wenn der Löew dich tötet? Denk doch mal nach, bevor du handelst".Kurz darauf ruderte Kahl zurück und entschuldigte sich für sein Posting: "Ich bin mit meinem gestrigen Post zu weit gegangen. So ist zumindest mein Eindruck der Kommentare. Als Fotograf ist der Tatendrang, gute Bilder zu schießen, manchmal einfach zu groß und man macht unüberlegte Dinge."