Auf Facebook wird vor Phantom-Radar gewarnt

Es steht auf Rädern und soll vor dem Mona-Lisa-Tunnel Raser blitzen. Davor warnt zumindest eine Gruppe auf Facebook. Dabei gibt es diese Radarbox gar nicht.

"Das ist völliger Blödsinn"

"Achtung! Neue Fotobox nach dem Mona Lisa Tunnel stadtauswärts!" Mit diesen Worten warnt ein User derzeit in der Facebook-Gruppe "Solar-City" die Autofahrer.Erst vor wenigen Tagen online gestellt, sorgt das Posting schon für viel Aufregung und zahlreiche Kommentare. Einige bedanken sich für die Warnung. Andere wiederum verstehen nicht, warum die Polizei nun auch hier ein Radar installiert hat.Dabei sind die Beschwerden völlig umsonst. Denn die sogenannte "Fotobox" gibt es gar nicht. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich. Die vermeintliche Radarbox steht auf einem Rollwagen.Während manche darüber spekulieren, dass der Blitzer vermutlich gerade von der Person, die daneben mit einem Smiley verdeckt wird, installiert wird, fragtebei der Polizei nach. "Das ist ein völliger Blödsinn. Beim Mona-Lisa-Tunnel gibt es kein Radar und es ist auch keines geplant", so ein Verkehrspolizist.Auch Heinz Felbermayr, Leiter des Verkehrsreferates in Linz, bestätigt: "Da hat sich jemand einen schlechten Scherz erlaubt."Laut Felbermayr habe es vor dem Tunnel vor kurzem lediglich eine mobile Geschwindigkeitsanzeige gegeben. Laut ihm hätten sich in der Vergangenheit Personen über zu schnell fahrende Autos in diesem Bereich beschwert.Wie genau dieses Foto zu Stande gekommen ist, wird wohl nur der User beantworten können. Das "Phantom-Radar" ist zumindest Thema, wurde es doch schon mehr als 700 Mal geteilt.