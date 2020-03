Fahndung in Wien! Wer hat diesen Mann gesehen?

Die Wiener Polizei fahndet derzeit nach einem verdächtigen Mann, der im Februar in Favoriten einen 28-Jährigen attackiert und ihm die Geldbörse gestohlen haben soll.

Ein 28-jähriger Mann wurde am 15. Februar um 02.30 Uhr in der Quellenstraße im 10. Bezirk von einem derzeit unbekannten Täter attackiert.Der Tatverdächtige schlug dem Opfer vor einem Hauseingang auf den Hinterkopf, stahl dessen Geldbörse und ergriff im Anschluss die Flucht.Es konnten Lichtbilder des mutmaßlichen Täters sichergestellt werden. Die Polizei bittet nun um Mithilfe und Informationen aus der Bevölkerung.Sachdienliche Hinweise - auch anonym - werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.