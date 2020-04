Fahndung in Wien! Wer kennt diesen Mann?

Die Wiener Polizei ist derzeit auf der Suche nach einem verdächtigen Mann, der Mitte Februar eine Geldbörse gestohlen und damit Geld bei einer Bank behoben haben soll.

Der gesuchte Mann soll am 18. Februar eine Geldbörse aus dem Mitarbeiterbereich einer Supermarktfiliale in Favoriten gestohlen und anschließend bei einer Bankfiliale in der Wiedner Hauptstraße Geld behoben haben.Die Polizei veröffentlichte am Montag Bilder des mutmaßlichen Täters und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Verdächtigen.Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an die Polizeiinspektion Keplergasse unter der Telefonnummer 01-31310-56344 erbeten.