Polizei fahndet nach Diebin mit "Pringle"-Haube

In einer Straßenbahn wurde einer Wiener Seniorin die Bankomatkarte gestohlen. Kurz darauf bediente sich diese junge Frau am Geldautomaten. Kennst du sie, melde dich bei der Polizei.

Bereits am 5. Dezember wurde einer 75-Jährigen in der Straßenbahn das Ausweis-Etui samt Bankomatkarte aus ihrem Rucksack gestohlen, kurz nachdem sie in einer Bankfiliale am Keplerplatz Bargeld eingezahlt hatte und dabei offenbar beobachtet worden war.Kurz nach dem Diebstahl behob eine bislang unbekannte Tatverdächtige 1.000 Euro bei einem Bankomaten, wobei sie von Überwachungskameras gefilmt wurde.Die mutmaßliche Täterin trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Strickhaube mit der auffälligen weißen Aufschrift "PRINGLE". Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden am heutigen Dienstag die Fotos der Tatverdächtigen veröffentlicht.Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an das Landeskriminalamt, Außenstelle Süd (Gruppe EB 06/3) unter der Telefonnummer 01/31310/57800 erbeten.