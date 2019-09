Wenn Du diesen Mann siehst, ruf sofort die Polizei

Nach mehreren Einbruchsdiebstählen in Wiener Geschäften und Büros fahndet die Polizei nun nach einem Verdächtigen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der verdächtige Mann soll am 12. Juli zwischen 21.40 und Mitternacht mehrfache Einbruchsdiebstähle in Geschäften und Büros in Wien-Favoriten begangen haben.



Dabei zwängte er mit einem Schraubenzieher die Zugangstüren auf und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und Bargeld.



Von einer Videoüberwachung konnten Fotos des Tatverdächtigen gesichert werden. Diese Bilder veröffentlichte die Polizei nun und bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Verdächtigen.



Kontaktadresse



Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zur Identität oder Aufenthaltsort der gesuchten Person werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310 DW 57640 erbeten. (wil)