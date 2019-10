Fahrer bockte Auto auf, um in Parklücke zu passen

Einparkskill Level 100, oder so. Ein Fahrer eines blauen Autos bockte sein Fahrzeug auf die Mauern eines Stiegenabgangs auf, um in die zu kleine Lücke hineinzupassen.

Was nicht passt wird passend gemacht. So oder so ähnlich wird es sich der Fahrer eines blauen Autos gedacht haben, das er in der Wiedner Hauptstraße in Wien-Wieden kurzerhand auf die erhöhten Mauern eines Abgangs geparkt hat. "Heute"-Leserreporter Manuel entdeckte die ungewöhnliche Einparkweise am Dienstagabend, über die schon gestaunt werden kann.Wie der Fahrer das Auto da rauf bekommen hat, hat der Leser nicht mitbekommen. Sachgemäß ist das Auto trotzdem nicht abgestellt, denn die linke Vorderseite des Fahrzeugs steht über den Parkstreifen in die Fahrbahn hinein, wofür es schon einen Strafzettel geben könnte.