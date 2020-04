Fahrer entdeckt fünf Flüchtlinge auf seinem Lkw

Ein Lkw-Lenker, der für ein österreichisches Speditionsunternehmen tätig ist, hat auf einem Rastplatz in der Nähe von Villach fünf Migranten auf seinem Lkw entdeckt.

Viele Fragen offen

Als blinde Passagiere waren jene fünf Personen unterwegs, die am Sonntag auf einem Rastplatz in der Nähe von Villach in einem Lkw-Anhänger entdeckt wurden. Bei den Personen handelte es sich um fünf afghanische Staatsbürger im Alter zwischen 19 und 21 Jahren. Wann sie den Lkw bestiegen, ist noch Gegenstand von fremdenpolizeilichen Ermittlungen.Der Lkw-Fahrer war mit seinem Sattelschlepper von Griechenland nach Österreich unterwegs, als er am Sonntag in der Nähe von Villach beim Tanken die Männer entdeckte. Auf dem Arnoldsteiner Rastplatz hörte der Lenker während des Tankens ein Klopfen. Bei einer Nachschau konnte er weit und breit niemanden sehen. Er fuhr ein Stückchen weiter un hielt bei Federaun seinen Lkw erneut an.Die alarmierte Polizei entdeckte die fünf Migranten. Diese seien "leicht unterkühlt" gewesen, ansonsten aber gesund. Wann und wo die Männer den Lkw bestiegen, ist noch unklar. Der Lkw fuhr vor drei Tagen in Griechenland los und nahm eine Fähre nach Italien. Laut Lkw-Lenker hatten die italienischen Zöllner den Laderaum begutachtet, aber niemanden gesehen. Offenbar haben sich die Männer im vorderen Teil des Sattelschleppers versteckt haben.In einer Aussendung fordert die FPÖ Kärnten die sofortige Ausweisung der Männer. "Da sie aus einem sicheren Drittstaat nach Österreich eingereist sind, haben sie keinen Rechtsanspruch, bei uns um Asyl anzusuchen", so FPÖ-Chef Gernot Darmann.