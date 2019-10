Fahrerflucht nach Unfall: Polizei sucht BMW-Fahrer

Am Samstagvormittag verursachte ein BWM-Lenker einen schweren Verkehrsunfall in Gnas, ehe er sich vom Unfallort entfernte.

Polizei ersucht um sachdienliche Hinweise

Am Samstagvormittag kam es Gnas, Bezirk Südoststeiermark, zu einem schweren Verkehrsunfall. Dadurch wurde ein 50-jähriger Traktorfahrer schwer verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher beging Fahrerflucht.Gegen 09:20 Uhr lenkte ein 50-Jähriger seinen Traktor auf der L 212 von St. Stefan im Rosental kommend in Richtung Gnas. Hinter ihm fuhren drei Pkw. Der dritte Pkw wurde von einem 44-jährigen Südoststeirer gelenkt, der zu einem Überholvorgang ansetzte.Als sich der 44-Jährige auf Höhe des ersten Pkw nach dem Traktor befand, setzte dieser unbekannte Pkw-Lenker ebenfalls zu einem Überholmanöver an. Der 44-Jährige geriet daraufhin ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte in weiterer Folge gegen die linke Seite des Traktors.Durch den Zusammenprall kam der 50-jährige Traktorlenker von der Fahrbahn ab, stürzte über eine Böschung in den Straßengraben und verletzte sich schwer. Der Unbekannte, der den Unfall verursacht hat, fuhr weiter, ohne anzuhalten.Der Mann dürfte laut Zeugenangaben mit einem silbernen Pkw der Marke BMW gefahren sein. Die Polizeiinspektion Gnas bittet nun unter der Telefonnummer 059133/6123 um zweckdienliche Hinweise.