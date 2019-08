Vor 23 ' Fahrgast will nicht zahlen, droht Taxler mit Hackbeil

(Symbolbild) Mit so einem ähnlichen Küchenbeil wurde der Taxler bedroht. Bild: Kein Anbieter/LPD Wien

Weil er kein Geld bei sich hatte, lud ein Fahrgast einen Taxilenker zu ihm in die Wohnung, um ihm dort das Geld zu geben. Dort bedrohte er den Taxler aber mit dem Tod.

Ein 28-jähriger Taxi-Fahrgast konnte gegen 3.25 Uhr Sonntagfrüh in Wien-Meidling den Taxi-Fuhrlohn von rund 15 Euro nicht bezahlen. Erst beim Aussteigen bemerkte er offenbar, dass er kein Geld bei sich hatte.



Der 28-jährige chinesische Staatsbürger bat den 31-jährigen Taxilenker daraufhin in seine Wohnung in der Schönbrunner Schlossstraße, wo er ihm das Geld geben wollte.



Taxilenker mit Küchenbeil bedroht



In der Wohnung suchte er zunächst nach Bargeld, nahm dann jedoch ein Küchenbeil und bedrohte den Taxifahrer. Er forderte ihn auf, die Wohnung zu verlassen, da er ihn sonst erschlagen werde.



Der Taxler kam der Aufforderung nach, verständigte dann aber die Polizei. WEGA-Beamte nahmen eine Wohnungsöffnung vor und konnten den Tatverdächtigen dort schlafend antreffen. Er wurde wegen Betrugs und schwerer Nötigung auf freiem Fuß angezeigt.



(hos)