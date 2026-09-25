i Geografische Landkarte pixabay.com E-Ink statt Handy Fahrradnavi für 90 Euro: Auch bei Sonne lesbar Ein Open-Source-Projekt macht aus einem günstigen E-Ink-Display ein Fahrradnavi, das auch bei praller Sonne perfekt ablesbar ist. Von Technik Heute 25.09.2026, 20:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Radfahrer kennen das Problem: Bei praller Sonne ist das Smartphone am Lenker kaum noch lesbar. Das Projekt OpenTrailPaper setzt deshalb auf ein E-Paper-Display, bei dem Sonnenlicht die Lesbarkeit sogar verbessert.

Das Entwicklerboard kostet rund 96 Euro und bringt alles Nötige mit: einen ESP32-S3-Prozessor, ein 4,7 Zoll großes Display mit 960 mal 540 Pixeln, GPS-Modul und microSD-Kartenslot.

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Um nicht auf Mobilfunk angewiesen zu sein, speichert das Gerät seine Kartendaten direkt auf der Speicherkarte, wie es bei heise.de heißt. Die Karten basieren auf OpenStreetMap und lassen sich per App, Python-Skript oder im Browser erstellen.

Nachrichten ohne Handynetz

Einmal geladen, arbeitet der Radcomputer völlig unabhängig vom Smartphone. Ein besonderes Feature ist der eingebaute LoRa-Funk: Als Meshtastic-Knoten kann das Gerät Textnachrichten ohne Handynetz mit anderen Radlern austauschen.

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Der DIY-Radcomputer muss sich aber an kommerziellen Geräten wie dem Garmin Edge 540 (ab 300 Euro) messen lassen - und da zeigen sich Schwächen: Das Board ist nicht wasserdicht und muss bei Regen in einen Zip-Beutel. Die Akkulaufzeit liegt bei rund 8 Stunden.