i Cyber-Sicherheitsbedrohung: Digitaler Schutz unter Druck pixabay.com Binance-Milliardenraub Fake-Jobgespräch öffnete Hackern die Tür Der größte Krypto-Raub aller Zeiten: Hacker stahlen 6,3 Milliarden Dollar bei Binance. Ein falsches Bewerbungsgespräch war der Schlüssel. Von Technik Heute 05.11.2026, 14:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In knapp vier Stunden haben Hacker bei der Kryptobörse Binance 6,3 Milliarden US-Dollar erbeutet. Es ist der größte Währungsdiebstahl der Geschichte und übertrifft den bisherigen Rekord von 1,4 Milliarden Dollar deutlich.

Die Angreifer gingen dabei äußerst raffiniert vor. Bereits im Juni begann ein Entwickler, ein vermeintliches KI-Tool zu installieren, das die Hacker präpariert hatten. Binance bemerkte den Vorfall und tauschte das Gerät aus - doch da wussten die Angreifer schon, dass der Mann zum Wallet-Team gehörte.

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Im September luden die Hacker einen Kollegen über eine Jobplattform zu einem gefälschten Bewerbungsgespräch ein, wie es auf t3n.de heißt. Sie gaben sich als Projektleiter aus und brachten ihn dazu, eine Software mit Schadcode zu installieren. Am 29. Oktober schlugen sie dann zu.

Nordkorea unter Verdacht

Hinter dem Angriff soll die nordkoreanische Hackergruppe "TraderTraitor" stecken, die direkt mit der Regierung zusammenarbeitet. Das FBI machte Nordkorea offiziell für den Raub verantwortlich - das Regime wies die Vorwürfe zurück.

Die Bilder des Tages i ?

Rund 2,85 Milliarden Dollar konnten eingefroren werden. Die restlichen mehr als drei Milliarden Dollar sind verschwunden. Beobachter vermuten, dass Nordkorea mit der Beute Waffentechnik kauft.