i Bezahlkarten mit Sicherheitsschloss - Schutz vor Online-Betrug pixabay.com Online-Shopping-Warnung Fake-Shop-Panne: 2.500 Betrugsseiten entdeckt Im Quelltext eines entlarvten Fake-Shops fanden Verbraucherschützer eine Liste mit über 2.500 betrügerischen Shop-Adressen. Von Technik Heute 23.11.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die österreichische Watchlist Internet hat einen brisanten Fund gemacht. Im Quelltext eines enttarnten Fake-Shops entdeckten die Verbraucherschützer eine Liste mit über 2.500 Domains von betrügerischen Online-Shops. Rund 1.800 davon sollen auch für den deutschen Markt relevant sein.

Fake-Shops werden für Online-Käufer zu einem immer größeren Problem. Laut dem deutschen Verbraucherzentrale-Bundesverband wurde allein in den vergangenen zwei Jahren jeder Achte beim Online-Shopping Opfer eines solchen betrügerischen Shops.

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Weniger als ein Drittel der entdeckten Shops war zum Zeitpunkt der Überprüfung bereits online, heißt es auf t3n unter Berufung auf den ORF. Unter den Adressen befanden sich aber auch solche von Shops, die erst noch online gehen sollten, wie der Watchlist-Internet-Leiter Thorsten Behrens erklärte.

Trickreiches Vorgehen der Betrüger

Die Liste zeigt, wie raffiniert die Kriminellen bei der Namensfindung vorgehen. "Sie nehmen den Namen eines realen Stores, tauschen ein paar Buchstaben aus oder fügen welche hinzu - und voilà, die Arbeit ist erledigt", erklären die Verbraucherschützer. So nutzt etwa ein Fake-Shop die Domain ankarkraut.com statt der echten Adresse des Gewürzhändlers Ankerkraut.

Wichtig: Die in der Liste enthaltenen seriösen Shops sind selbst Opfer der Betrüger und haben mit den gefälschten Seiten nichts zu tun. Die Fake-Shops sind keine exakten Kopien, sondern lediglich an die echten Vorlagen angelehnt.

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KI macht Erkennung schwieriger

Künstliche Intelligenz hilft den Betrügern, ihre gefälschten Shops immer professioneller aussehen zu lassen. Das liegt vor allem am professionellen Design und den fehlerfreien Produktbeschreibungen, die sich mit KI-Tools einfach erstellen lassen.