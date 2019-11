Fallschirm-Unfall: Soldat per Helikopter ins Spital

Die Unglücksserie beim Heer reißt nicht ab: Am Donnerstag verunglückte ein Korporal (25) bei der Fallschirmsprung-Landung schwer, wurde ins Spital geflogen.

Nach dem tödlichen Hundebiss in Wr. Neustadt letzten Donnerstag, dem Heeresfahrzeugunfall mit sechs Verletzten am Dienstag in Allentsteig (Zwettl), heute der dritte Unfall binnen einer Woche beim Bundesheer: Ein junger Soldat landete bei einem Fallschirmsprung äußerst hart und unglücklich, wurde per Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Meidlinger Unfallkrankenhaus geflogen.Laut ersten Infos bestand der Verdacht auf schwere Wirbelverletzungen. Sprecher Michael Bauer beruhigt aber auf Nachfrage: "Es war ein Koporal des Jägerbataillon 25 aus Klagenfurt. Der Mann wurde per Helikopter ins Spital geflogen. Es besteht keine Lebensgefahr, er dürfte nicht schwer verletzt sein." Kurz nach 18.30 Uhr gab Michael Bauer endgültig Entwarnung: "Keine Rückgratverletzungen!"