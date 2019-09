Falltest zeigt, wie stabil das iPhone 11 wirklich ist

Eine Techplattform hat getestet, wie gut die neuen Apple-Handys einen Sturz überleben. Es stellte sich heraus, dass sie robuster sind als angenommen.

Apple erklärte bei der Keynote zu den neuen iPhone-11-Modellen, dass die Handys das "härteste Glas in einem Smartphone" haben. Natürlich ging es nicht lange, bis die ersten Tester diese Aussage überprüfen wollten. So auch die Techplattform Cnet.com, die das iPhone 11 und das iPhone 11 Pro einem Falltest unterzogen Dafür wurden die Handys in eine Maschine eingespannt und aus verschiedenen Höhen auf den Betonboden fallen gelassen. Und zwar gleich zweimal, einmal auf den Bildschirm und einmal auf die Rückseite. Danach wurden die Geräte auf Kratzer und Risse untersucht und es wurde geschaut, ob die Kamera und das Display immer noch funktionierten.Bei dem Fall aus einer Höhe von knapp 90 Zentimetern, was etwa der Höhe entspricht, wenn man das iPhone aus dem Hosensack fallen lässt, waren weder Kratzer noch Risse zu sehen. Auch beim Fall aus 1,8 Metern, was etwa der Höhe entspricht, wenn eine große Person es beim Telefonieren fallen lässt, gab es keine größeren Schäden.Das Glas des iPhones 11 blieb auch beim Fall aus 2,65 Metern unversehrt. Nur ein Kratzer in der Nähe der Kamera und ein Abrieb am Rahmen des Smartphones waren zu sehen. Beim iPhone 11 Pro gab es im Test mehr Kratzer. Das Display wies zudem einige beschädigte Pixel auf.Sogar der Sturz aus einer Höhe von 3,35 Metern machte die Handys nicht unbrauchbar. Das Glas blieb sowohl beim iPhone 11 als auch beim 11 Pro intakt. Beim iPhone 11 versagte nach dem Sturz die Kamera. Beim iPhone 11 Pro fiel der Halter für die SIM-Karte heraus.Wie ein anderer Test von Everythingapplepro zeigte, sind die neuen iPhone-Modelle jedoch nicht unverwundbar. Zwar blieb auch dort das Glas bei Stürzen von unter drei Metern Höhe heil. Doch nach dem Fall aus etwas über drei Metern ging es kaputt.Nach Angaben von Apple handelt es sich beim Glas der neuen Modelle um eine Spezialanfertigung des Herstellers Corning. Ein Apple-Sprecher sagte gegenüber Cnet.com, dass es zwar strapazierbar sei, "aber nicht unzerstörbar". Wenn jemand besorgt sei, dass er das iPhone fallen lassen und es beschädigt werden könnte, solle er zum Schutz eine Hülle verwenden. Angesichts der Reparaturpreise von 221 bis 361 Euro für den Screen und 431 bis 641 Euro für die Rückseite vielleicht eine gute Idee.