Falsche 11-Jährige online um Aktfotos gebeten

Eine 37-Jährige Web-Spezialistin gab sich im Internet als Teenager aus. Schon nach wenigen Minuten erhielt sie schockierende Nachrichten von Männern.

Alarmierende Undercover-Aktion: Web-Spezialistin und Mutter Sloan Ryan (37) wollte aufzeigen, wie gefährlich soziale Netzwerke für Kinder sind. Sie ging per Fake-Account als 15-Jährige ins Netz, verwandelte sich dank Maskenbildner in "Bailey" und stellte Bilder, die in einem Kinderzimmer gemacht wurden, online. Nach wenigen Minuten poppten auf Instagram, Snapchat und TikTok Nachrichten auf. "Wow, du bist hübsch" und "Willst du chatten?" Die Nachrichten kamen allesamt von Männern. Sie fragten nach BH-Größen, Blowjobs, Nacktbildern.Auch als Bailey als 11-Jährige posierte, endeten die Anfragen nicht. Ein Mann lud "Bailey" in die Hotelbar ein, wollte mit ihr aufs Zimmer. Alle Täter wurden der Polizei gemeldet, einige verhaftet. Mit der Aktion sollen Eltern gewarnt werden: "Kinder müssen sensibilisiert werden, nicht mit Fremden online zu interagieren. Und: Handys gehören nachts verboten …"