Falsche Polizisten – Mann stellte sich nach Fahndung

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Fahndungs-Fotos hat ein gesuchter Mann in Wien die Polizei aufgesucht und sich gestellt.

Die Polizei Wien hat die veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einer Auskunftsperson im Fall von Betrugshandlungenmit dem Modus "Falsche Polizisten" widerrufen.Die gesuchte Person hat das Landeskriminalamt Wien selbst aufgesucht und sich gestellt. Wie "Heute" berichtete , ermittelt das LKA Wien gegen eine Tätergruppe, der schwerer gewerbsmäßiger Betrug im Rahmen einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt wird.Die Täter geben sich am Telefon gegenüber betagten Opfern als Polizisten aus, täuschen Ermittlungshandlungen vor und manipulieren die Opfer dahingehend, teilweise ihre gesamten Ersparnisse den vermeintlichen Beamten zu übergeben.Den Beamten sind bislang rund 130 vollendete und weitere ca. 400 versuchte Straftaten in diesem Betrugsbereich bekannt. Der Schaden liegt im unteren siebenstelligen Bereich.Es konnten zwar bereits einige Personen als Beschuldigte ausgeforscht und zur Fahndung ausgeschrieben werden, zur Klärung der offenen Fälle sind aber weitere Maßnahmen erforderlich, wie die Landespolizeidirektion Wien erklärt.